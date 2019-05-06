شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات نهاية العام في 23 كلية ومعهدًا بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب جامعة الإسكندرية، حيث أنهت الكليات جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات وإعلان جداول الامتحانات بجميع الكليات.

وأوضح الدكتور عصـام الكـردي، رئيس الجامعة، في بيان، أن الجامعة أنهت الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات والكنترولات وتوفير التأمين اللازم لمقار الامتحانات، وإتخاذ التدابير الخاصة بتوفير الراحة للطلاب، وتوفير جميع التجهيزات الطبية اللازمة لمواجهة أي حالات صحية طارئة.

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وأكد رئيس الجامعة على عمداء الكليات وقف الاجازات خلال فترة الامتحانات وتواجد أعضاء هيئة التدريس بالأقسام لمتابعة أعمال الامتحانات والرد على أسئلة واستفسارات الطلاب حول وضوح ورقة الأسئلة، والانتهاء من أعمال الكنترولات والتصحيح ورصد الدرجات أولاً بأول.

وأوضح الدكتور هشام جابر نائـب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الامتحانات بدأت في كلية الآداب السبت 4 مايو، وتبدأ في كليتى التجارة والتربية يوم 9 مايو، وفى كليتى السياحة والفنادق والفنون الجميلة يوم 11 مايو، وفى كلية التربية الرياضية بنين يوم 14 مايو، وفى كليتى الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ورياض الأطفال يوم 18 مايو، وفى كلية طب الأسنان يوم 19 مايو، وفى كلية الزراعة بسابا باشا يوم 20 مايو، وفى كلية التربية الرياضية بنات يوم 23 مايو، وفى كلية الحقوق يوم 31 مايو، وفى كلية الزراعة يوم 1 يونيو، وامتحانات MCQ لطلاب كلية الطب يوم 2 يونيو.

وذكر «جابر» أن الامتحانات سوق تتوقف خلال أجازة عيد الفطر المبارك على أن تستأنف بعدها حتى نهاية شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الامتحانات في بعض المقررات الدراسية ستستمر في التحول إلى الشكل الالكترونى من خلال تطبيق منظومة التصحيح الالكترونى، والبابل شيت، نظراً لمميزات هذا النظام في قياس مهارات محددة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، كما يضمن التصحيح الالكترونى العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وإعلان النتائج في أسرع وقت.