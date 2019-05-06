شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 49 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ49286 طن و143 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى 5 مايو الجاري .

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا إنه تم توريد 13906 طن و474 كيلو بالبنك الزراعي، و13599 طن و972 كيلو بقطاع المطاحن، و21780 طن و297 كيلو بالقابضة للصوامع، مشيراً إلى أن ما تم تسويقه لشركة مطاحن مصر العليا 114 طن و470 كيلو .

وأكد على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوي المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.