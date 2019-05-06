شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «قتيلة» يتعدون على استقبال وأطباء بنها الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفي بنها الجامعي واقعة تعدي عدد من اهلية زوجة قتلها زوجها بقرية بلتان على الأطباء والاستقبال بالمستشفى، ما أسفر عن إصابة طبيب عناية مركزة وإحداث تلفيات بالاستقبال في خلال محاولتهم الحصول على جثة القتيلة قبل إتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تمكنت أجهزة الامن من السيطرة على الموقف وضبط ٣ اشخاص من المتعدين.

كان العميد فوزي عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، تلقى بلاغا بوجود مشاجرة وقتيلة ومصاب بقرية بلتان دائرة المركز.

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وأخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد يحي راضي، رئيس مباحث القليوبية والعقيد حسني نصار مفتش مباحث بنها وتبين مصرع ربة منزل على يد زوجها وإصابة شقيقه عندما تدخل للدفاع عن الزوجة.

ودلّت تحريات المقدم احمد سامي، رئيس المباحث، أن الزوج ابراهيم عة المتهم سيئ السمعة ومطرود من منزل العائلة واليوم عاد للمنزل وتشاجر مع زوجته ثرية ع التي طالبته بتوفير نفقات المنزل وابنائه وخاصة مع حلول شهر رمضان فرفض الزوج وحدثت بينهما مشاجره فاستل الزوج سكينا ووجه لها عدة طعنات ولفظت أنفاسها في الحال وعندما تدخل شقيقه لمنعه طعنه بعدة طعنات نافذة فاصابه بإصابات بالغة نقل على إثرها مستشفي بنها الجامعي في حالة خطيرة.

وعقب نقل الجثة للمستشفي حاول اهل المجني عليها اخذ الجثة لدفنها قبل انتهاء الإجراءات القانونية فرفض الأطباء وتعدي اهل المريضة عليهم مما أدى إلى إصابة طبيب عناية مركزة واحداث تلفيات في الاستقبال، تم إبلاغ الأجهزة الامنية، والتي ضبطت ٣ منهم.