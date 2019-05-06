شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يتقدم جنازة الشهيد محمد الراعي في قرية الجلايلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، عصر الإثنين، جنازة الشهيد مجند محمد الراعي عبدالمنعم بمسقط رأسه بقرية «الجلايلة» التابعة لمركز السنبلاوين، والذي استشهد في الحرب ضد الإرهاب بشمال سيناء. Advertisements شارك في الجنازة عدد من قيادات القوات المسلحة والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة والآلاف من أهالي القرية وزملاء الشهيد من القوات المسلحة. وقال المحافظ: «نقف جميعا إجلالا وتقديرا لكل شهيد قدم روحه ودمه فداء للوطن حتى ننعم بالأمن والاستقرار. وأضاف: «مهما قدمنا للشهداء وأهلهم لن نستطيع الوفاء بما قدموه». جنازة الشهيد مجند محمد الراعي عبدالمنعم بمسقط رأسه بقرية الجلالة جنازة الشهيد مجند محمد الراعي عبدالمنعم بمسقط رأسه بقرية الجلالة جنازة الشهيد مجند محمد الراعي عبدالمنعم بمسقط رأسه بقرية الجلالة

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