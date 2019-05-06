شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. الحكومة تطلق 25 خدمة جديدة للمواطنين عبر "المحمول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الحكومة لتقديم وإطلاق 25 خدمة جديدة للمواطنين عن طريق تطبيقات جديدة عبر الهاتف المحمول، وذلك ضمن مستهدفاتها للنهوض بالإصلاح الإدارى ومستويات التشغيل بالدولة، خلال خطة التنمية المستدامة للعام المالى المقبل 19/ 2020.

وبحسب البيانات المعلنة من وزارة التخطيط ، حول مستهدفات الحكومة للإصلاح الإدارى فى الموازنة الجديدة لها، هناك مخطط لتحديث البنية المعلوماتية بالجهاز الإدارى للدولة، علاوة على، تطوير وميكنة 500 مكتب صحى، و 1200 وحدة تطعيم، بالإضافة إلى، 3500 عيادة و 12 معملاً مركزياً.

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كما تستهدف الحكومة، تقديم 20 خدمة جديدة على بوابة الحكومة المصرية، وتطوير وميكنة 107 محكمة، و 6 مكاتب شهر عقارى، و 13 وحدة ونيابة مرور، و 81 قسم شرطة، هذا بجانب، ربط 20 جهة حكومية بمنصة تبادل الخدمات الحكومية.

ويأتى ضمن مستهدفات الحكومة فى خطتها للتنمية المستدامة خلال العام المالى المقبل، بمجال الإصلاح الإدارى والتشغيل، تعزيز قدرات 50 ألف موظف من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، عن طريق برامج الموارد البشرية وإدارة المشروعات والتخطيط الاستراتيجى والقيادة الفعالة والتحول الرقمى.