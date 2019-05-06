شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان طائرة مكسيكية كانت فى رحلة من لاس فيجاس لـ"مونتيرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل المكسيكية، فقدان طائرة كانت فى رحلة من لاس فيجاس إلى مونتيرى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل ، ولم يوضح الإعلان إن كان هناك ركاب على الطائرة أم لا .

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