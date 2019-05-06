انت الان تتابع الرئيس السيسي يوقع على 7 قوانين للموازنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قانون رقم 63 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن السنة المالية 2017-2018، وقانون رقم 64 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن السنة المالية 2017-2018،و قانون رقم 65 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد عن السنة المالية 2017-2018، وقانون رقم 67 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن السنة المالية 2017-2018.
كما وقع السيسي، قانون رقم 66 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع عن السنة المالية 2017-2018، وقانون رقم 68 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة المتحف المصري الكبير عن السنة المالية 2017-2018، وقانون رقم 69 لسنة 2019 بربط حساب ختامي
كما وقع السيسي، قانون رقم 66 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع عن السنة المالية 2017-2018، وقانون رقم 68 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة المتحف المصري الكبير عن السنة المالية 2017-2018، وقانون رقم 69 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية عن السنة المالية 2017-2018، وتم نشر القوانين في الجريدة الرسمية.
وفي نفس السياق، وقع السيسي، أول من أمس السبت، قانون رقم 21 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2017 - 2018، وقانون رقم 22 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 2017 - 2018. (التفاصيل)
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