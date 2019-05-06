هل قطرة العين تفطر؟..الأزهر والإفتاء يجيبان

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الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية يبين ويكشف موقف الشرع من استخدام قطرة العين فى نهار رمضان.. وخلاف بين أراء علماء الأزهر حول هل استخدام قطرة العين تفطر أم لا

أكدت دار الإفتاء ، إن هناك خلافًا حدث بين الأئمة في استخدام "قطرة العين" خلال نهار رمضان. وأضافت الدار في فتوى لها، أن الإمام مالك ذهب إلى أن كل ما دخل من الفم ووصل إلى الحلق، والجوف فإنه يفطر، وعند أبي حنيفة كل ما وصل شيء من الخارج إلى الجوف فهو مفسد للصوم، حتى الحصاة أو النواة أو التراب، ومثل ذلك لو وصل إلى جوف الرأس بالإقطار في الأذن. وأشارت دار الإفتاء، إلى أن مذهب الإمام الشافعي، ذهب إلى أن الداخل المقطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ إلى البطن لا يفطر.

مفتي الجمهورية: مسائل خلافية بين الفقهاء وعن رأي مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، عن حكم استخدام القطرة وغسول الأذن، بين المفتى الموقف الشرعى قائلا: استعمال قطرة الأُذُن أثناء الصوم من المسائل المختلف فيها، والمختار للفتوى أنها لا تفطر ما دامت طبلةُ الأذن سليمةً تمنع وصول مكوناتها إلى الحلق مباشرةً،

مفتي الجمهورية: مسائل خلافية بين الفقهاء وعن رأي مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، عن حكم استخدام القطرة وغسول الأذن، بين المفتى الموقف الشرعى قائلا: استعمال قطرة الأُذُن أثناء الصوم من المسائل المختلف فيها، والمختار للفتوى أنها لا تفطر ما دامت طبلةُ الأذن سليمةً تمنع وصول مكوناتها إلى الحلق مباشرةً، والصوم حينئذٍ صحيحٌ؛ سواء ظَهَرَ أثرُ النقط في الحلق أو لم يَظْهَر، فإن قرر الطبيب أن فيها ثقبًا بحيث يَسمَحُ بوصول تلك المكونات إلى الحلق مباشرةً فإنها حينئذٍ تُفطر. على جمعة: التقطير فى العين لايفسد الصيام على جمعة: التقطير فى العين لايفسد الصيام فيما أفتى الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، والمفتى السابق، بأن التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا..اقرأ ايضا..هل يجب تكرار نية الصوم في ليالي رمضان؟.. الأزهر يرد Advertisements سعاد صالح: استخدام القطرة لا يفطر سعاد صالح: استخدام القطرة لا يفطر ومن جهتها أوضحت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه بالأزهر الشريف، أنه وفقا لما أقرته الشريعة الإسلامية والفقه، فهناك خلافى فقهي حول مسالة استخدام قطرة العين خلال الصيام، مؤكدة أن هناك فريق من الفقهاء مستدلين لأدلة شرعية ذهبوا إلى أن استعمال القطرة فى نهار رمضان يفطر، واعتبروها فى هذه الحالة نوع من الطعام الذى لا يجوز فى نهار رمضان، بينما ذهب فريق آخر إلى التأكيد بأن استخدام قطرة العين لا يفطر، طالما توافر شرط الضرورى لتناولها. وأفتت سعاد صالح، لـ«التحرير»، أن استعمال قطرة العين فى نهار رمضان، لا يفطر، حتى وأن كان تحتوى على مواد فيتامينات أو مغذية للإنسان، مشددة على أن الإفطار يكون من خلال استخدام الطرق الطبيعية لوصول الطعام والأكل إلى جوف الإنسان، أما ما دون ذلك من طرق ووسائل فلا تفطر الصائم، بحسب رأيها. وتابعت: أنه يتعين عدم تناول تلك العقاقير الطبية سواء قطرة أو حقن إلا فى حالات الضرورى القصوى بالنسبة للمرضي، أي أنه فى حالة ما إذر كانت صحة الصائم تتحمبل تناول تلك الأمور بعد الإفطار، فينصح تناولها عقب أذان المغرب، اما إذ كانت حالته الصحية تتطلب أخذها وهو صائم فلا حرج فى ذلك. أستاذ بالفقه: هناك قولين للفقهاء عن حكم استخدام القطرة فى رمضان أستاذ بالفقه: هناك قولين للفقهاء عن حكم استخدام القطرة فى رمضان وأكد الدكتور رمضان عبد الرازق، أستاذ الفقه المقارن بالأزهر، اختلف الفقهاء على قولين فى بيان حكم استخدام قطرة العين بالنسبة للصائم، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مفسد للصوم، إذا وصل إلى الحلق، لأن العين منفذ، وإن لم يكن معتادًا. وأضاف رمضان عبد الرازق لـ «التحرير»، وذهب الحنفية ـ في الأصح عندهم ـ وجماعة من العلماء إلى أن التقطير لا يفسد الصوم لأنه لا ينافيه، وقول الإمام الشافعي: إن الداخل المقطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن فى منفذ إلى البطن.. لا يفطر.

وأفتى عبد الرازق، بأن القول الراجح أن قطرة العين لا تفطر وذلك لأنها ليست منفذًا للبطن، مشددا على أن المعيار الرئيسى فى هذه المسالة هو مدى وصول الشي إلى البطن من عدمه.

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