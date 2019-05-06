شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد إدارات الديوان لتهنئة العاملين بشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إدارات الديوان العام لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصر قيادة وشعباً بالخير واليمن والبركات.

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والتقى المحافظ بموظفي الديوان العام، للتعرف على الخطط والمقترحات التي تهدف إلى تطوير الأداء وتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإداري للإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة، هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل محافظة الشرقية.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنهاء مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكدًا أن شهر رمضان المبارك شهر عمل وعبادة.

رافق المحافظ لواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد.