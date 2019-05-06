شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب ودينا الشربيني يستضيفان «رفقاء الرحلة» في إعلان جديد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظهر المطرب عمرو دياب ودينا الشربيني في إعلان جديد لإحدى شركات المحمول، في أول أيام شهر رمضان، برفقة عدد من رفاقهما من الفنانين، من بينهم عزت أبوعوف ومنة شلبي وريهام عبدالغفور والملحن عزيز الشافعي، وغادة عادل وسوسن بدر.

وتقوم فكرة الإعلان على استضافتهما لعدد من الفنانين أصدقاء دينا، وأصدقاء الهضبة الذين شاركوا معه في أعمال فنية على مدى تاريخه الفني.

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وهذا التعاون يأتي بعد انقطاع فني استمر بين «دياب» و«الشافعي» بسبب خلافات فنية بدأت بعد سلسلة من التعاون بينهما خلال عام 2004 و2005، ومن وقتها لم يتعاون الشافعي مع الهضبة.

ولاقى الإعلان استحسانا لدى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحه، معجبين بفكرته التي تذكرهم بفترة الثمانينيات والتسعينيات.