شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد أعمال تطوير الأرصفة البحرية بميناء نويبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ميناء نويبع البحري، حيث بدأت الجولة بتفقد صالات السفر والوصول وتفقد رحلة الراكب من بداية الدخول من الميناء وحتى الوصول للعبارة والعكس، حيث اطمئن الوزير على سهولة الإجراءات التي يمر بها الراكب، ثم تفقد أعمال التطوير برصيف ٣ ضمن خطة تطوير أرصفة ١و٢و٣ بالميناء، ووجه الوزير بسرعة الإنتهاء من تنفيذ كافة أعمال التطوير والتجربة المستمرة لشبكات إنذار الحريق والصيانة المستمرة لكافة الأجهزة بالميناء .

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وخلال الجولة أكد الفريق مهندس كامل الوزير على الاهتمام الكبيربتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليًا، والذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

يذكر أن أعمال تطوير المرحلة الثالثة لميناء نويبع البحري تشمل إنشاء أسوار المنطقة الجديدة للمحطة متعددة الأغراض بتكلفة إجمالية قدرها 133 مليون جنية، حيث بلغت نسبة تنفيذ هذه الأسوار60% من المخطط الإنتهاء منها في يونيو 2020 وأعمال رفع كفاءة وتطوير صالة الانتظار الخارجية خارج الميناء، وإنشاء ساحات التربتيك للسيارات الملاكي بمسطح 23800 م2 ومبنى خدمة التربتيك لخدمة سيارات (صادر/وارد) ورفع كفاءة بوابات الدخول والخروج للميناء واعمال المرافق والبنية التحتية (مياه، صرف، حريق، كهرباء).

كما يتم أيضا أعمال رفع كفاءة الأرصفة البحرية والساحات الخلفية للميناء بتكلفة إجمالية قدرها 78،75 مليون جنية، والتي من المقرر انهاؤها في يونيو 2020 .

وزير النقل يتفقد ميناء نويبع البحري

وزير النقل يتفقد ميناء نويبع البحري