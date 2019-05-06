شكرا لقرائتكم خبر عن من هي ضحية المقلب رقم 1 بأولى حلقات «رامز في الشلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقع الفنانة فيفي عبده ضحية مقالب رامز جلال في برنامجه «رامز في الشلال» الذي تعرض أولى حلقاته اليوم الاثنين أول أيام رمضان. وأعلنت إدارة قنوات «MBC مصر» عن ضيف حلقة اليوم الإثنين، حيث من المقرر أن تحل الفنانة فيفي عبده ضيفة في حلقة اليوم عقب أذان المغرب مباشرة.

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