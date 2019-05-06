شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تزور الاعلامى شريف مدكور بمستشفى دار الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، الإعلامي شريف مدكور، بعد حجزه بمستشفى دار الشفاء، تمهيدا لإجراء عملية جراحية لإزالة ورم القولون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة تزور الاعلامى شريف مدكور بمستشفى دار الشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.