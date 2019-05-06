الخليج 365: 11 مليار جنيه لإنقاذ مشروع تطوير التعليم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها، أن طارق شوقى وزير التربية والتعليم يطالب البرلمان بالموافقة على رفع ميزانية التعليم.

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11 مليار جنيه لإنقاذ مشروع تطوير التعليم

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