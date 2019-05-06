رئيس جامعة حلوان: ندعم ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، دعمه الكامل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة الخدمات لهم داخل الجامعة، فضلا عن الاهتمام بالموهوبين في مختلف المجالات، وتقديم الدعم اللازم لتنمية مهاراتهم ليصبحوا أكثر قدرة على الاندماج في المجتمع.

وأشاد رئيس جامعة حلوان – خلال كلمته في "الندوة التثقيفية للأبطال أصحاب الهمم " والتى نظمتها الجامعة بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز التميز للأفراد ذوي الإعاقة بالجامعة اليوم الإثنين بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع في دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية عقد شراكات متعددة مع مؤسسات المجتمع المدني والمعنية ب"أصحاب الهمم" العليا، لافتا إلى أن هؤلاء هم قوة مصر الكامنة وطاقتها الإيجابية، وأن الدولة تعمل على رعايتهم وتوعيتهم بحقوقهم التي تضمن لهم حياة كريمة.