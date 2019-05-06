​وزير الآثار: المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تابع الدكتور خالد العناني، وزير الآثار اليوم الإثنين مع اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور الطيب عباس، مدير الشئون الأثرية لمشروع المتحف، مستجدات العمل، والوقوف على موقف نقل القطع الأثرية، وسيناريو العرض للمرحلة الثانية والأخيرة.
وأشاد العناني - خلال اللقاء الذى شارك فيه مجموعة من الأثريين والمرممين ومنسقي العرض المتحفي - بروح التعاون بين العاملين، مؤكدا أن المتحف هو أهم مشروع ثقافي في العالم، وأنه هدية مصر للعالم.
وأشار إلى أن العاملين بالمتحف في حلقة سباق للانتهاء من مشروع المتحف المصري الكبير في موعده المحدد نهاية عام 2020.
وفي سياف متصل، التقي وزير الآثار، ممثلين عن التحالف المسئول عن إعداد الخطة الاستثمارية الخاصة بالمشروع، بحضور اللواء عاطف مفتاح، وأعضاء من فريق الخبراء الخاص بالمشروع، لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية، وكراسة الشروط الخاصة بإدارة وتشغيل الخدمات بالمشروع والتي تعتبر في مراحلها النهائية، وذلك لطرحها خلال الأسابيع القليلة القادمة على التحالفات الخمسة التي كان قد سبق الإعلان عنها في ديسمبر العام الماضي " ٢٠١٨".
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