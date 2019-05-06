محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:
توقفت حركة القطارات في اتجاه الوجه البحري لمدة دقائق بعد تعطل قطار ركاب "القاهرة- المنصورة" عقب خروجه من محطة مصر، اليوم.
وقال مصدر بهيئة السكك الحديدية، لمصراوي، أنه "عقب تحرك القطار من محطة رمسيس في تمام الساعة 4.30، تعطل لمدة 10 دقائق أو 15 دقيقة بالقرب من محطة شبرا الخيمة".
وأوضح المصدر، أن حركة القطارات عادت لطبيعتها بصورة طبيعية، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي تجمهر للركاب حيث أن التأخير لم يستغرق وقتا طويلا.
ولفت إلى أن خط قطارات الوجه البحري استقبل أكثر من قطار على نفس الاتجاه لقطار الركاب المنصورة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعطل قطار.. مصدر: عودة حركة قطارات الوجه البحري لطبيعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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