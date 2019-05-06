كامل الوزير يواصل جولاته بجنوب سيناء: الانتهاء من طريق دهب- نويبع في يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

واصل المهندس كامل الوزير وزير النقل، جولته التفقدية بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل.

وذكرت وزارة النقل في بيان، أن كامل الوزير تابع أعمال تنفيذ تطوير وصيانة محورين رئيسين بمحافظة جنوب سيناء وهما: رفع كفاءة وإعادة رصف طريق دهب -نويبع بطول 77كم، وتوسعة وتطوير وإعادة رصف طريق (سعال- كاترين) بطول 75 كم واللذان تنفذهما النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

وقال الوزير، إن طريق دهب نويبع يمثل محور حيوي لنقل الركاب والحجاج والبضائع من وإلى ميناء نويبع ويربط الطريق ما بين المدن السياحية بجنوب سيناء، مشيرًا إلى إنه جرى إنهاء وتسليم المرحلة الأولى في المسافة من الكم 25 حتى الكم 50 (الإتجاه من دهب إلى نويبع) بتكلفة 43 مليون جنيه.

وأكد الوزير، إنهاء جميع الأعمال بالمرحلة الثانية (وجاري نهو الطبقة السطحية) بالمسافة من كمين دهب وحتى الكم 25، بتكلفة 51.2 مليون جنيه.

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ولفت إلى البدء في تنفيذ المسافة المتبقية بهذا المحور الحيوي من الكم 50 وبطول 27كم حتى نويبع بتكلفة 113.0 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع خلال شهر يونيو القادم.

وأضاف وزير النقل أن مشروع توسعة وتطوير وإعادة رصف طريق (سعال- كاترين) يهدف إلى تيسير الحركة المرورية للمتجه من وإلى مدينة سانت كاترين المزار الديني والسياحي وربطها بباقى المدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد أنه تنفيذ مسافة (5) كم من كمين سعال في إتجاه كاترين ومسافة (5) كم من كاترين فى إتجاه سعال مع تنفيذ المرحلة الأولى لعملية طريق دهب / نويبع، وجاري حالياً تطوير وتوسعة باقى الطريق بطول 65 كم بتكلفة 306 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه "من المخطط إنهاء المشروع بنهاية ديسمبر القادم".

والتقى الوزير، بالعاملين في هذه المشروعات وطالبهم بالانتهاء من أعمال التنفيذ في مواعيدها المقررة مع الاهتمام بضبط جودة الأعمال المنفذة وفقا للمواصفات الفنية وبما يتناسب مع أهمية هذه الطرق الحيوية، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بأعمال حماية الطرق من السيول، وعمل أماكن لركن السيارات على الطرق في حالة وجود أي أعطال، حرصا على عدم تعطيل الحركة.