"البحوث الإسلامية": نستهدف تنفيذ 111 ألف لقاء مباشر مع الناس في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد أن خطة عمل الوعاظ بالمجمع تستهدف خلال هذا الشهر الكريم تنفيذ نحو 111 ألفا و389 لقاءً مباشرًا مع الناس، على مستوى قرى ومدن الجمهورية.
وقال عياد، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه اللقاءات تركز على ضرورة وأهمية استشعار المسؤولية نحو الأسرة والمجتمع والوطن، مع التأكيد على قيم الرحمة والتكافل والتعاون وأثرها في استقرار المجتمع، وإشاعة روح التراحم والتعاون بين الناس.
وأوضح أن اللقاءات تستهدف في تواصلها مع فئات المجتمع حثّهم على فضائل الأعمال وتنمية الروح الاجتماعية في العطاء والبذل، وبيان الأثر الكبير للتكافل الاجتماعي في الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته من الأحقاد والضّغائن، بالإضافة إلى استحضار معاني التعاون والبناء والعفو والتسامح فيما بينهم.
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