محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: وجه الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، جميع الأئمة بـ"ألا تزيد خاطرة التراويح عن عشر دقائق". وطالب رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في منشور تم تعميمه على المديريات، بـ"عدم الخروج في أدعية القنوت عن الدعاء المأثور".

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كانت هذه تفاصيل خبر "الأوقاف" توجه تحذيرًا للأئمة بشأن أدعية صلاة التراويح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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