قرار وزاري بإنشاء سجنين مركزيين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف: نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بشأن إنشاء سجنين مركزيين بقسمي شرطة بنها والخانكة بمحافظة القليوبية. وفيما يلي نص القرار.

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