"الخنجر في الجمجمة".. بلطجي يعتدي على شاب في إمبابة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد شارع المدارس بمنطقة إمبابة واقعة مؤسفة بعد اعتداء بلطجي بسلاح أبيض على شاب على مرآى ومسمع من المارة.

تلقى مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بمدينة التحرير.

تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين مسجل خطر يدعى "شريف.ق" سبق اتهامه في قضية ويخضع للمراقبة الشرطية وصاحب مقهى يدعى "شحاتة"؛ بسبب خلاف على فرض السيطرة.

Advertisements

حسب التحريات تطورت المشادة إلى مشاجرة استنجد خلالها صاحب المقهى بنجله الذي حضر للدفاع عن أبيه، ونشبت بينه وبين "شريف" مشاجرة، حاول الأخير تسديد طعنات للأول بسلاح أبيض "خنجر" واستخدم نجل صاحب المقهى كرسيا للدفاع عن نفسه حتى تلقى طعنة بالعين سقط على إثرها على الأرض.

بدورها، ألقت قوات الأمن بقيادة الرائد مؤمن فرج معاون المباحث القبض على شقيق المتهم الرئيسي "شريف" الذي فر هاربا، وتم نشر أكمنة عدة لضبطه في الأماكن التي يتردد عليها.

ووصف شهود عيان إصابة الشاب بالخطيرة حيث يتلقى العلاج في غرفة العناية المركزة بقولهم "السلاح داخل جزء كبير منه في الجمجمة ودخل في غيبوبة".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال إلى النيابة العامة للتحقيق.