مصر | "فقد عينه دفاعا عن والده".. مشاجرة بين شاب ومسجل خطر في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فقد عينه دفاعا عن والده".. مشاجرة بين شاب ومسجل خطر في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شاب بطعن بأحد عينيه، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين مسجل خطر، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بمدينة التحرير، دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشادة كلامية بين "شريف. ق"، مسجل خطر، وسبق اتهامه في قضية ويخضع للمراقبة الشرطية، و"شحاتة.م"، صاحب جراج بسبب وجود خلاف بينهما على فرض السيطرة، وتطورت إلى مشاجرة استعان خلالها صاحب الجراج بنجله، ونشبت بينه وبين الأول مشاجرة، حاول خلالها المسجل خطر تسديد طعنات له بسلاح أبيض "خنجر"، وأثناء ذلك حاول الأخير الدفاع عن نفسه بكرسي، وأصيب بطعنة بالعين سقط على إثرها أرضا وتم نقله للمستشفى.

وتمكنت القوات برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، من القبض على شقيق المتهم الرئيسي الذي فر هاربا بعد الواقعة، وجار إعداد عدة أكمنة لضبطه في الأماكن التي يتردد عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وأحاله العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال إلى النيابة العامة لتوالي التحقيقات.