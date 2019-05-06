أخبار مصر | ألفت غراب: "أكديما" تنتج 9 ملايين فايل أنسولين من إجمالي احتياج مصر سنويًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألفت غراب: "أكديما" تنتج 9 ملايين فايل أنسولين من إجمالي احتياج مصر سنويًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، إن شركة أكديما تنتج 9 ملايين فايل إنسولين من إجمالي احتياج مصر والذي يبلغ 12 مليون فايل سنويًا بنسبة تغطية 80% من احتياج السوق، مؤكدةً أن أكديما تغطي كافة احتياجات وزارة الصحة من الإنسولين بنسبة 100%، موضحةً أن الشركة تسعى حاليًا لمضاعفة إنتاجها واستغلال طاقتها الإنتاجية من 13 إلى 14 مليون فايل إنسولين سنويًا.

وأضافت غراب، خلال اجتماع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مساء أمس بأعضاء لجنة الجمعية العمومية لشركة أكديما بديوان عام الوزارة، إن الشركة ساهمت بشكل كبير في تغطية احتياج السوق من ألبان الأطفال شبيه لبن الأم العام الماضي بنسبة 50%، مؤكدة أن الشركة نجحت في توفير 100% من احتياج الوزارة.

ولفتت "غراب" إلى دور "أكديما في توفير النواقص في سوق الدواء المحلي، حيث يتم إنتاج 70 ألف عبوة شهريًا من البنسلين طويل المفعول لتكفي احتياجات السوق المصري وتغطي الاحتياطي الاستراتيجي، بالإضافة إلى إنتاج أدوية فيتامينD بأشكاله الصيدلانية المختلفة وطرحه بالأسواق، وتصنيع حقن الديبروفوس للتغلب على النقص من أدوية الكورتيزون في السوق المصري، بالإضافة إلى إنتاج أصناف الأيروسولات للمضادات الحيوية لعلاج الجروح والحروق، حيث تم سد جزء كبير من احتياجات السوق المصري والتي كان يتم توفيرها من خلال الاستيراد.

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وأضافت "غراب" أنه تم إنتاج الحقن المستخدمة في عملية الغسيل الكلوي لمرضى الغسيل الكلوي من إحدى الشركات التابعة لأكديما، والتي تعتبر هي المورد الرئيسي لوزارة الصحة، كما تنتج هرمون النمو المعالج للأطفال المصابين بمرض التقزم، بالإضافة إلى تغطية احتياجات السوق المصري من أدوية هرمونات منع الحمل التي يتم استيرادها حاليًا، حيث تم افتتاح مصنع لإنتاج أدوية منع الحمل بما يغطي احتياجات السوق المصري.

كما أشارت "غراب" إلى أن أكديما شاركت في نجاح مبادرة "100 مليون صحة" عن طريق توريد الأدوية المعالجة لفيروس سي بكميات كبيرة، موضحة أن الشركة بصدد تسجيل وتصنيع الأصناف الدوائية الأخرى المعالجة لفيروس سي.

يذكر أن قيمة إنتاج الأعمال لشركة أكديما خلال عام 2018 بلغت 8،5 مليارات جنيه، فيما ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 13% عن العام الماضي لتصبح 8،3 مليارات جنيه.