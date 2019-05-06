أخبار مصر | وزيرة الصحة توجه الشكر للدكتور عوض تاج الدين على ماقدمه لـ"أكديما" خلال فترة رئاسته لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة توجه الشكر للدكتور عوض تاج الدين على ماقدمه لـ"أكديما" خلال فترة رئاسته لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة" اكديما"السابق، لما قدمه من إنجازات خلال فترة رئاسته للشركة والذى ساهم بشكل كبير فى النهوض بصناعة الدواء المحلى، كما وجهت الشكر لدكتورة " ألفت غراب"، لمجهوداتها فى تطوير الشركة والشركات التابعة.

جاء ذلك خلال اجتماعها مساء أمس بأعضاء لجنة الجمعية العمومية لشركة أكديما بديوان عام الوزارة.

يذكر أن قيمة إنتاج الأعمال لشركة أكديما خلال عام 2018 بلغت 8،5 مليارات جنيه، فيما ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 13% عن العام الماضي لتصبح 8،3 مليارات جنيه.

جدير بالذكر أنه في عام 2016 – 2017 قامت أكديما بالتبرع لصالح صندوق دعم الدواء بمبلغ 250 مليون جنيه لتوفير نواقص الأدوية في السوق المحلي عن طريق الاستيراد خاصة أدوية الأورام والهرمونات وفيتامين سي، كما قامت في عام 2018 بالتبرع بملبغ 50 مليون جنيه منها 45 مليون جنيه لصالح صندوق دعم الدواء و5 ملايين جنيه لدعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة.