أخبار مصر | وزيرة الصحة: "أكديما" هي ذراع الدولة القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: "أكديما" هي ذراع الدولة القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" هي ذراع الدولة القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء مشيدة بدعمها لصندوق الدواء المصري بــ 100 مليون جنيه لتوفير نواقص الأدوية.

جاء ذلك خلال اجتماعها مساء أمس بأعضاء لجنة الجمعية العمومية لشركة أكديما بديوان عام الوزارة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض إنجازات الشركة لعام 2018، بالإضافة إلى مساهمتها في المبادرات الرئاسية الجارية مثل "قوائم الانتظار" و"100 مليون صحة" ودعم صندوق الدواء المصري بمبلغ 100 مليون جنيه من ميزانية الشركة لهذا العام 2019 لتوفير نواقص الأدوية في السوق المحلي.

جدير بالذكر أنه في عام 2016 – 2017 قامت أكديما بالتبرع لصالح صندوق دعم الدواء بمبلغ 250 مليون جنيه لتوفير نواقص الأدوية في السوق المحلي عن طريق الاستيراد خاصة أدوية الأورام والهرمونات وفيتامين سي، كما قامت في عام 2018 بالتبرع بملبغ 50 مليون جنيه منها 45 مليون جنيه لصالح صندوق دعم الدواء و5 ملايين جنيه لدعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة.

يذكر أن قيمة إنتاج الأعمال لشركة أكديما خلال عام 2018 بلغت 8،5 مليارات جنيه، فيما ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 13% عن العام الماضي لتصبح 8،3 مليارات جنيه.