أخبار مصر | قبل ما تخرج.. تعرف على مواعيد المترو في أول أيام شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ما تخرج.. تعرف على مواعيد المترو في أول أيام شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقل من ساعة ويضرب مدفع الإفطار في أول أيام شهر رمضان الكريم، ليعلن انتهاء صياما مقبولا وبداية إفطارا شهيا.

وتذكر الخليج 365، قراءها بأن وزير النقل المهندس كامل الوزير كان قد رفع درجة الاستعداد القصوى في السكك الحديدية والمترو استعدادا للشهر الكريم، بحيث تم تمديد ساعات التشغيل للمترو في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك حيث سيتم العمل بالخطوط الثلاثة خلال هذه الفترة من الساعة 5.30 صباحا ، حتى 2.00 من صباح اليوم التالي.

كما وجه الوزير قيادات المترو بتشكيل مجموعات طواريء بالمحطات ، وانتشار فرق الصيانة المختلفة لمعالجة الأعطال المفاجئة التي قد تؤثر على حركة القطارات وانتظام التقاطر، والدفع بقطارات إضافية في أوقات الذروة، وإصدار تعليمات لقائدى القطارات بالالتزام بوقت توقف القطارات بالمحطات طبقًا لجداول التشغيل وإتاحة فرصة أكبر للركاب فى الصعود والنزول وبما لا يتعارض مع التشغيل، بالإضافة إلى انتشار فرق الإسعاف بالخطوط الثلاثة واستمرار التنسيق والتعاون مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين كافة محطات المترو واستمرار تلقى شكاوى واقتراحات الركاب على الخط الساخن 16048.

كما أكد وزير النقل على قيادات الشركة بالنزول الى مواقع التشغيل والمتابعة الدقيقة لأعمال الصيانة.