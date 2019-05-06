أخبار مصر | الأزهر يعلن نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يعلن نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأزهر الشريف نتيجة التصفيات الأولية لمسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم، التي تنظمها هيئة كبار العلماء، وجاءت نسبة النجاح في التصفيات الأولية للمسابقة 68 %، وعدد الحاصلين على مجموع أكثر من 90 % في كل مستوى من المستويات الخمسة للمسابقة بلغ 140 متسابق ومتسابقة، مع العلم أن الخمسة الأوائل في كل مستوى هم المرشحون للمشاركة في التصفيات النهائية للمسابقة.

والفائزون من المستويات الخمسة كالأتي:

المستوى الأول:

1.جلال عبد الفتاح عبده أبو مصطفى

2.أحمد محمد علي عامر

3. أحمد محمد السيد خطاب

4. فرج سعيد محمد عبد العال

5. محمد رفاعي كامل زلط

المستوى الثاني:

1. أحمد رضا محمود القصراوي

2. أسماء إبراهيم عبدالمنعم الشربينى

3. حسن فتحى رمضان محمد

4. محمد السيد جمعه حسن

5. محمد هاني محمد كامل خليل

المستوى الثالث:

1. بلال محمد السيد جمعة

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2. أحمد محمد صالح إبراهيم

3. إسماعيل فؤاد إسماعيل جادو طه

4. محمد عماد السيد البهلول حسن الدميري

5. وليد رضوان على عبد الراضي

المستوى الرابع:

1. فاطمة محمد عبد الستار محمد

2. عائشة أحمد محمد محمود

3. قطب محمد قطب محمد على

4. معاذ عصمت فتحي أحمد

5. محمود عبد الواحد محمود حسن

المستوى الخامس

1. آية نادر محمد أبو النصر

2. ندا اسمر إبراهيم محمد إبراهيم

3. نوران أكرم حامد مبروك

4. إسراء السيد سعد الهنداوي

5. يوسف علاء أمين عبد القادر قطب

ووجه د. صلاح العادلي، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، بتكريم العشرة الأوائل في كل مستوى، وذلك في (يوم الأزهر) الموافق السابع من رمضان 1440هـ، في الاحتفال الكبير الذي يُنظم بالجامع الأزهر في ذكرى تأسيسه.