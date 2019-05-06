أخبار مصر | الحركة المدنية تواصل تنفيذ أجندة الجماعة الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحركة المدنية تواصل تنفيذ أجندة الجماعة الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر الحركة المدنية الديمقراطية، من التيارات الورقية ومازالت تنفذ دون وعي توجهات جماعة الإخوان المسملين.

وتواصل الحركة، كذبها وتحاول ابتكار قصص خيالية حول أوضاع الإرهابيين المسجونين.

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وتدافع المعارضة الحديثة للحركة المدنية، عن الإرهاب بدعوى التعسف.

وتثار تساؤلات حول من هو المسئول عن صفحة الحركة المدنية الديمقراطية ومدى توافق الحركة مع الإخوان.

ولا تنتي شعارات الحركة طالما تنشرها الإخوان.