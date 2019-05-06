أخبار مصر | الوزير: الانتهاء من مشروع طريق "دهب - نويبع" يونيو القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزير: الانتهاء من مشروع طريق "دهب - نويبع" يونيو القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولته التفقدية بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ تطوير وصيانة محورين رئيسين بمحافظة جنوب سيناء وهما رفع كفاءة وإعادة رصف طريق "دهب - نويبع" بطول 77كم وتوسعة وتطوير وإعادة رصف طريق "سعال - كاترين" بطول 75 كم واللذان تنفذهما النيل العامة لإنشاء الطرق احدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

صرح الوزير أن طريق "دهب - نويبع" يمثل محور حيوي لنقل الركاب والحجاج والبضائع من وإلى ميناء نويبع ويربط الطريق ما بين المدن السياحية بجنوب سيناء مشيرا إلى إنه تم إنهاء وتسليم المرحلة الأولى في المسافة من الكم 25 حتى الكم 50 (الإتجاه من دهب إلى نويبع)، بتكلفة 43 مليون جنيه كما تم إنهاء جميع الأعمال بالمرحلة الثانية (وجاري نهو الطبقة السطحية) بالمسافة من كمين دهب وحتى الكم25، بتكلفة 51.2 مليون جنيه لافتا إلى أنه تم البدء في تنفيذ المسافة المتبقية بهذا المحور الحيوي من الكم 50 وبطول 27كم حتى نويبع، بتكلفة 113.0 مليون جنيه مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع خلال شهر يونيو القادم.

وأضاف وزير النقل أن مشروع توسعة وتطوير وإعادة رصف طريق "سعال - كاترين" يهدف إلى تيسير الحركة المرورية للمتجه من وإلى مدينة سانت كاترين المزار الديني والسياحي وربطها بباقى المدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء وأنه تم نهو تنفيذ مسافة (5) كم من كمين سعال في إتجاه كاترين وكذلك مسافة (5) من كاترين فى إتجاه سعال وذلك مع تنفيذ المرحلة الأولى لعملية طريق "دهب - نويبع"، وجارى حالياً تطوير وتوسعة باقى الطريق بطول 65 كم بتكلفة 306 مليون جنيه ومن المخطط نهو المشروع بنهاية ديسمبر العام الحالى 2019.

والتقى الفريق مهندس كامل الوزير بالعاملين في هذه المشروعات وطالبهم بالإنتهاء من أعمال التنفيذ في مواعيدها المقررة مع الاهتمام بضبط جودة الأعمال المنفذة وفقا للمواصفات الفنية وبما يتناسب مع أهمية هذه الطرق الحيوية بالاضافة الى ضرورة الاهتمام بأعمال حماية الطرق من السيول ،وعمل أماكن لركن السيارات على الطرق في حالة وجود أي أعطال، حرصًا على عدم تعطيل الحركة.