أخبار مصر | حجز محاكمة 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار في الحشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز محاكمة 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار في الحشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت محكمة جنايات القاهرة بحجز محاكمة 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار فى الحشيش المخدر لجلسة الأول من يوليو المقبل للحكم فى دار السلام، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين وهم "عيد .ا " عاطل و" حامد.م سايس و"قاسم.م " عاطل " تهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالحشيش والترامادول المخدرين.

وكان قسم شرطة دار السلام القى القبض على المتهمين وبتفتيشهم عثر بحيازتهم على المواد المخدرة واعترفوا بحيازتهم للمواد المضبوطة بهدف الاتجار بها، وتم تحرير محضر بواقعة القبض، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.