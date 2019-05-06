أخبار مصر | وزير النقل يتفقد ميناء نويبع البحري ويتابع تطوير الأرصفة البحرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتفقد ميناء نويبع البحري ويتابع تطوير الأرصفة البحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولته التفقدية اليوم بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حيث تفقد الوزير ميناء نويبع البحري ، وبدأت الجولة بتفقد صالات السفر والوصول وتفقد رحلة الراكب من بداية الدخول من الميناء وحتى الوصول للعبارة والعكس حيث اطمئن الوزير على سهولة الاجراءات التي يمر بها الراكب ثم تفقد أعمال التطوير برصيف ٣ ضمن خطة تطوير أرصفة ١و٢و٣ بالميناء ووجه الوزير بسرعة الإنتهاء من تنفيذ كافة اعمال التطوير والتجربة المستمرة لشبكات إنذار الحريق والصيانة المستمرة لكافة الأجهزة بالميناء.

وخلال الجولة أكد الوزير على الاهتمام الكبير بتعظيم الاستفادة من النقل البحري فى دعم الاقتصاد القومي لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليًا والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

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يذكر أن أعمال تطوير المرحلة الثالثة لميناء نويبع البحري تشمل إنشاء أسوار المنطقة الجديدة للمحطة متعددة الأغراض بتكلفة إجمالية قدرها 133 مليون جنية وحيث بلغت نسبة تنفيذ هذه الأسوار 60% و من المخطط الإنتهاء منها في يونيو 2020 و اعمال رفع كفاءة وتطوير صالة الانتظار الخارجية خارج الميناء وانشاء ساحات التربتيك للسيارات الملاكى بمسطح 23800 م2 ومبنى خدمة التربتيك لخدمة سيارات (صادر/وارد) ورفع كفاءة بوابات الدخول والخروج للميناء واعمال المرافق والبنية التحتية (مياه ، صرف ، حريق ، كهرباء).

وتتم أيضا أعمال رفع كفاءة الارصفة البحرية والساحات الخلفية للميناء بتكلفة إجمالية قدرها 78,75 مليون جنية والتي من المقرر نهوها في يونيو 2020.