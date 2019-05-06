طارق شوقي: اللي يحتاجه تطوير التعليم يحرم على الجامع

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طارق شوقي وزير التعليم
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك مجهودات تبذل حاليا لتقوية مركز تطوير المناهج والامتحانات، بهدف "إيقاف النظام التعليمي الجديد على رجليه"، على أن يعقب ذلك هيكله الوزارة بالكامل واختيار قيادات المديريات، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/ 2020، مشيرا إلى أن الصيف الجارى سيشهد مسابقة كبرى لاختيار قيادات المديريات وفقا لقواعد جديدة، لضخ دماء جديدة، يليها هيكلة الوزارة وبناء قطاع تعليمي جديد للتعامل مع النظام المُطور الذي سيتغير شكله تماما خلال الـ3 سنوات القادمة.
وعلق الوزير، على أزمة الكثافة الطلابية بالفصول، قائلا: "نعمل حاليا على تطوير النظام التعليمي، وبعدين يجي ناس تقولي الكثافة، ونرجع لدائرة الغطاء ولا البلاعة، واللي يقولي الكثافة أقول له هات لي حل، خاصة في ظل عدد المواليد السنوية والتي تصل إلى 700 ألف طفل سنويا". وأشار شوقي، إلى أنه يتم البحث عن حل يتمثل
وعلق الوزير، على أزمة الكثافة الطلابية بالفصول، قائلا: "نعمل حاليا على تطوير النظام التعليمي، وبعدين يجي ناس تقولي الكثافة، ونرجع لدائرة الغطاء ولا البلاعة، واللي يقولي الكثافة أقول له هات لي حل، خاصة في ظل عدد المواليد السنوية والتي تصل إلى 700 ألف طفل سنويا".
وأشار شوقي، إلى أنه يتم البحث عن حل يتمثل في الحصول "قرض حسن "، موضحا أن صعوبة الإنفاق على جميع المحاور مثل التطوير والقضاء على الكثافة وغيرها في وقت واحد "تفرض علينا تحديد أولوياتنا في الإنفاق، وقد اختارنا التطوير أولا"، قائلاً: "اللي يحتاجه دلوقتي التطوير يحرم على الجامع".
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وأكد أن الحديث عن أن تصنيع "التابلت" في مصر بدلا من استيراده، سيوفر التكلفة بمجرد تصنيعه داخل البلاد "غير صحيح"، لأن المستثمر سيحتاج في البدايه فترة لتحقيق عائد من استثماره، ونحتاج 5 سنوات بعد إنشاء المصنع ليكون سعره مناسب.
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