انت الان تتابع طارق شوقي: اللي يحتاجه تطوير التعليم يحرم على الجامع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طارق شوقي وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك مجهودات تبذل حاليا لتقوية مركز تطوير المناهج والامتحانات، بهدف "إيقاف النظام التعليمي الجديد على رجليه"، على أن يعقب ذلك هيكله الوزارة بالكامل واختيار قيادات المديريات، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/ 2020، مشيرا إلى أن الصيف الجارى سيشهد مسابقة كبرى لاختيار قيادات المديريات وفقا لقواعد جديدة، لضخ دماء جديدة، يليها هيكلة الوزارة وبناء قطاع تعليمي جديد للتعامل مع النظام المُطور الذي سيتغير شكله تماما خلال الـ3 سنوات القادمة.

وعلق الوزير، على أزمة الكثافة الطلابية بالفصول، قائلا: "نعمل حاليا على تطوير النظام التعليمي، وبعدين يجي ناس تقولي الكثافة، ونرجع لدائرة الغطاء ولا البلاعة، واللي يقولي الكثافة أقول له هات لي حل، خاصة في ظل عدد المواليد السنوية والتي تصل إلى 700 ألف طفل سنويا". وأشار شوقي، إلى أنه يتم البحث عن حل يتمثل

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