انت الان تتابع إعلان موعد القرعة العلنية لمدينة العمال بالمنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عمارات سكنية - صورة أرشيفية

تجري وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمنيا، غدا الثلاثاء، القرعة العلنية لتسكين الدفعة الأولى من سكان مدينة العمال بالوحدات الفائضة في عمارات روضة محفوظ وذلك بإجمالي 61 وحدة، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمسرح ديوان عام المحافظة. وقال مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا المهندس نيازي مصطفى، إنه سيتم تسكين الدفعة الأولى من سكان مدينة العمال بالوحدات الفائضة بالعمارات رقم (27، 28، 29) بروضة محفوظ بإجمالي 61 وحدة من مساكن العمال (تعلية، غرفة، صالة).

Advertisements

ولفت مصطفى، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إلى أن أعمال التسكين تأتي تمهيدا للبدء في أعمال تطوير مدينة العمال في حي جنوب مدينة المنيا، وذلك يتم بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.وأضاف أن أعمال تطوير المنطقة تشمل إنشاء 10 عمارات سكنية جديدة، وذلك من خلال صندوق تطوير العشوائيات وإزالة المباني السكنية