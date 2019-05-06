انت الان تتابع السلام الأخير..تشييع جثمان الكاتبة الصحفية حنان كمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الكاتبة الصحفية حنان كمال

وصل جثمان الكاتبة الصحفية حنان كمال، عصر اليوم الإثنين، من العاصمة القطرية الدوحة إلى مسجد السيدة نفيسة، قادما من مطار القاهرة، لأداء صلاة الجنازة عليها، وسط حالة كبيرة من الحزن من قبل أهل الفقيدة ومحبيها، وفي عدد كبير من الشخصيات العامة، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق حمين صباحي، ووزير القوى العاملة السابق أحمد البرعي، وعضوي مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ، والكاتب الصحفي خالد البلشي، وبعد أداء صلاة الجنازة على الفقيدة انهار عدد كبير من محبي الكاتبة الصحفية أثناء خروجها من المسجد،

ومن المقرر أن يواري جثمان الفقيدة الثري في مقابر العائلة بمصر القديمة، ورحلت عن عالمنا، صباح يوم الجمعة الماضي، الكاتبة الصحفية حنان كمال، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، امتد لعدة سنوات، قاومت خلالها «مرض الموت» بمنتهى القوة والتمسك بالحياة. وفور انتشار الخبر تبدّل حال «التايم لاين»

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