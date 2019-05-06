التعليم العالي: تقديم خبرة مصر لإعادة إعمار العراق

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وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حرص القيادة السياسية على تقديم خبرة مصر للعراقـ بهدف إعادة إعمار المناطق التي تضررت بها، إذ أنه من الضروري توطيد أواصر الشراكة بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية والعلمية والبحثية، مشيرا إلى حرص مصر على تقديم سبل الدعم للأشقاء العرب خاصة في مجالات التعليم العالي والتدريب والمنح الدراسية، جاء ذلك خلال لقائه الدكتور أحمد نايف السفير العراقي بالقاهرة، والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي.

ولفت عبد الغفار إلى التعاون بين الجامعات المصرية والعراقية من خلال تبادل الزيارات بين الأساتذة من الجانبين، والتبادل الطلابي، والتعاون في البرامج التعليمية المشتركة وإجراء المشروعات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.من جانبه، قال السفير العراقي إن العلاقات المصرية العراقية تاريخية وقوية منذ سنوات

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