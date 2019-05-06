التعليم العالي: تقديم خبرة مصر لإعادة إعمار العراق

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وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حرص القيادة السياسية على تقديم خبرة مصر للعراقـ بهدف إعادة إعمار المناطق التي تضررت بها، إذ أنه من الضروري توطيد أواصر الشراكة بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية والعلمية والبحثية، مشيرا إلى حرص مصر على تقديم سبل الدعم للأشقاء العرب خاصة في مجالات التعليم العالي والتدريب والمنح الدراسية، جاء ذلك خلال لقائه الدكتور أحمد نايف السفير العراقي بالقاهرة، والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي.
ولفت عبد الغفار إلى التعاون بين الجامعات المصرية والعراقية من خلال تبادل الزيارات بين الأساتذة من الجانبين، والتبادل الطلابي، والتعاون في البرامج التعليمية المشتركة وإجراء المشروعات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.من جانبه، قال السفير العراقي إن العلاقات المصرية العراقية تاريخية وقوية منذ سنوات
ولفت عبد الغفار إلى التعاون بين الجامعات المصرية والعراقية من خلال تبادل الزيارات بين الأساتذة من الجانبين، والتبادل الطلابي، والتعاون في البرامج التعليمية المشتركة وإجراء المشروعات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، قال السفير العراقي إن العلاقات المصرية العراقية تاريخية وقوية منذ سنوات بعيدة، مؤكدا أهمية توطيد العلاقات مع مصر خلال الفترة المقبلة، معربا عن تطلعه إلى زيادة أعداد الطلاب العراقيين الدارسين في مصر وتفعيل المزيد من أوجه التعاون في البحث العلمي إلى جانب التعليم.
وبحث الجانبان، إمكانية زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية بمرحلة الدراسات العليا، واستعداد الوزارة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب العراقيين للدراسة بالجامعات المصرية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.
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