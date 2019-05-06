شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، على أهمية الحوار لمنع النزاعات ونشر ثقافة السلام.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، الإثنين، لميجيل موراتينوس«الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات.

وتناول اللقاء التعاون بين مصر ومبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، والتي تهدف إلى دعم التعاون والتفاهم بين الأمم والشعوب والثقافات المختلفة.

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وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالتأكيد على أن التعاون بين مصر ومبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ينبع من الإيمان المصري بأهمية الحوار لمنع النزاعات ونشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش، فضلا عن أهمية مواجهة جذور التطرف والفكر المتشدد.

وأضاف حافظ أن «شكري أشار إلى جهود مصر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، بالإضافة إلى دعم ثقافة السلام والتعايش والتفاهم بين مختلف الشعوب».

كما أبرز شكري الجهود والإنجازات التي تمت من قبل الحكومة المصرية على صعيد تعزيز مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين.

ومن جانبه، أشاد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات بالجهود المصرية الكبيرة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيراً أيضاً إلى تقديره لجهود «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» في هذا الصدد.

كما تم، خلال اللقاء، تناول أهمية العمل سوياً في إطار جهود مكافحة خطاب الكراهية والفكر المتطرف عبر وسائل الإعلام وفي إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى بحث المزيد من سبل التعاون بين مصر والأمم المتحدة.