شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تفتح باب التقديم للعمل في مدرسة «العربي» للتكنولوجيا التطبيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم للمعلمين للالتحاق بفريق عمل مدرسة «العربي» للتكنولوجيا التطبيقية، بداية من 4 إلى 24 مايو الجاري.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن المدرسة نتاج تعاون بين الوزارة ومجموعة شركات ومصانع العربي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

وأضاف مجاهد أن المدرسة تعد مثالا يحتذي به، حيث تمثل الدور الذى يمكن أن يقوم به المستثمرون الصناعيون فى تطوير منظومة التعليم الفنى وبالتالى إحداث النهضة الاقتصادية المرتقبة فى مصر.

وأكد على مدى الدقة التي خضعت لها عملية وضع وتطوير المناهج الدراسية لطلاب مدرسة «العربي» للتكنولوجيا التطبيقية، حيث وضعت المناهج طبقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي، التي تم استخدامها من قبل في مجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم منذ 2012، الذى تخرجت منه دفعات من الفنيين المهرة المدربين على أحدث النظم العالمية والذى تشيد الصناعة المحلية والدولية بخريجيه.

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في سياق متصل، صرحت حبيبة عز، مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منسق مشروع إصلاح التعليم، أن المدرسة تم افتتاحها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس بالعام الدراسي الماضي 2018/2019 في إطار العديد من المشروعات القومية التى تم افتتاحها حينها.

وقال إنه يتم توفير العديد من المميزات لمعلمي مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، مثل فرص التدريب التقني عالي الجودة بمصر وباليابان، الذي يتم علي أيدى خبراء معتمدين، والعمل في بيئة تعليمية وبيئة عمل على مستوى عالمي، والحصول على حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بجودة الأداء.

إضافة إلى تدريب آخر باليابان يهدف إلى التعرف على نظام التعليم الفني من خلال زيارة بعض المدارس الفنية الصناعية الثانوية هناك، ووضع خطط العمل التي يمكن تطبيقها في المدرسة الفنية الثانوية في مصر. بجانب مشاهدة وتعلم نظام إدارة المدرسة والدروس العملية ونظام التوجيه المهني داخل المدارس الثانوية الفنية الصناعية في اليابان.

ويشار إلى أن فريق عمل مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي القادم 2019/2020، سيتم تشكيله من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظتي المنوفية والقليوبية، ويتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظتي المنوفية والقليوبية، أما الوظائف المتخصصة الفنية تتاح لمعلمي التعليم الفني فقط.

وللتقديم، يرجى تحديد الوظيفة المراد التقدم إليها وقراءة شروطها والأحكام الموضحة بالتفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg

فتح باب التقديم للإلتحاق بفريق عمل مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

فتح باب التقديم للإلتحاق بفريق عمل مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

فتح باب التقديم للإلتحاق بفريق عمل مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية