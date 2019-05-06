شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «البحوث الإسلامية» يلتقي شباب الباحثين لمناقشة خطة العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور نظير محمد عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن القصبي، مساعد الأمين العام للشئون العلمية والبحوث، الإثنين، بشباب الباحثين بالمجمع، لمناقشة خطة العمل البحثية خلال المرحلة المقبلة.

شهد اللقاء مناقشات متبادلة في كيفية توجيه تلك الطاقات البحثية المهمة في إثراء المكتبة العلمية للمجمع بالعديد من الإصدارات الجديدة التي تمس واقع الناس وتلامس احتياجاتهم المعرفية، وتصحح ما اختلط عليهم من مفاهيم خاطئة فيما يتعلق بما أثير من شبهات فكرية روجت لها بعض جماعات العنف والتطرف.

كما استعرض اللقاء مجموعة من الأفكار التي طُرحت من جانب الباحثين، كما ناقش آلية العمل خلال المرحلة المقبلة في ظل حاجة المجتمع المحلي والعالمي للإنتاج الفكري والعلمي للأزهر الشريف المعروف بمنهجه الوسطي بعيدا عن التشدد والغلو.