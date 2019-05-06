شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء الناجحين فى اختبارات صلاة القيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أسماء الناجحين فى اختبارات صلاة القيام 1440هـ ، وفق الجدول التالي :

من سبق لهم صلاة التراويح في العام الماضي

أولا : الناجحون في مسابقة المستوى الأول لهذا العام ، وعددهم 12 إماما ومفتشا ومقيم شعائر ،وهم :

1. متولي محمود متولي المرسي - الدقهلية

2. نادي فوزي علي سعداوي - القاهرة

3. رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ- بني سويف

4. محمد حسين سعد إبراهيم سعد -القليوبية

5. مصطفى سيد مصطفى عبد الوهاب - بني سويف

6. يحيى محمد عبد الرحمن الباز - الدقهلية

7. محمد أحمد علي عبد المجيد - القليوبية

8. محمد أحمد عبدالحميد متولى - أسيوط

9. علي عبد اللطيف حبيب خليف - البحر الأحمر

10. محمود فتحي علي موسى -القاهرة

11. حسني السيد أحمد يوسف- قنا

12. حمدي السيد محمود يوسف - المنوفية

وقد تم رفع مكافأة كل منهم من 2000 جنيه إلى 3000 عند الأداء، مع رفعها إلى خمسة آلاف إذا أدى أداء متميزا طوال الشهر بناء على تقرير من المديرية.

ثانيا : الذين لم يتقدموا لامتحان المستوى الأول وأُقروا على وضعهم بالعام الماضى، وعددهم 51 ، ومكافأة كل منهم عند الأداء 2000 جنيه ، وهم :

1. أحمد السيد إسماعيل إبراهيم - شمال سيناء

2. أحمد سعد عباس محيسن- البحيرة

3. أحمد رافت شحاته الطويل - الغربية

4. السعيد محمد مبروك أبو المكارم - البحيرة

5. السيد محمد السيد عبد اللطيف - الاسماعيلية

6. السيد مصطفى عباس إبراهيم - دمياط

7. أنس أبو المجد عبد اللطيف محمد - الشرقية

8. أحمد إبراهيم محمد بركات - دمياط

9. أحمد شعبان أحمد حسين - المنيا

10. أحمد محمد السيد حسين صيام - القليوبية

11. أيمن محمد عبد اللطيف عبد الفتاح - القليوبية

12. بسيوني فوزي قطب القطرى-- البحيرة

13. بكير أبو الحجاج حسب الله أحمد -الأقصر

14. بليغ المتولي أحمد محمد - الدقهلية

15. حمدي ربيع عبدالله عبدالعزيز- الفيوم

16. سامح السعيد شلبي شلبي بطنى- الدقهلية

17. صابر علي جاد سليمان - بني سويف

18. ضاحي كمال الدين آمين عبد النبى- قنا

19. عادل مبروك محمد مرجان- الإسكندرية

20. عادل محمد سعيد سيد المستكاوى - القليوبية

21. عاصم عبد الفتاح محمود الطويل - البحيرة

22. عبد المنعم أحمد جمعه سيد أحمد -الشرقية

23. عبدالعزيز خميس عبدالعزيز على - البحيرة

24. عبدالعليم طه عبدالعظيم على- بنى سويف

25. عبدالله عبدالمنعم عبدالفتاح تركى -الغربية

26. علي حسن أحمد حسن - أسيوط

27. علي عبدالجليل السيد الشونى - الإسكندرية

28. فتحى فتحى عبيد محمد -دمياط

29. قناوي رمضان أحمد بشندى- أسيوط

30. محمد اسماعيل محمد عوض - شمال سيناء

31. محمد إبراهيم عبده رمضان - السويس

32. محمد حسين إبراهيم أحمد جادالله- الدقهلية

33. محمد شرف الدين أحمد محمد -أسيوط

34. محمد شعبان ربيع إبراهيم دمياط

35. محمد عبد المنعم عبد الدايم الجمال الاسكندرية

36. محمد عبدالهادي رمضان عبدالهادي البحيرة

37. محمد عزت سويلم خليل دمياط

38. محمد علي حسن طليبة أسيوط

39. محمد علي محمود محمد السويس

40. محمد فتح الله محمد المتولي الدقهلية

41. محمد محمد أحمد رفاعي القليوبية

42. محمد محمود عبد التواب عبد الله محب الفيوم

43. محمد يوسف بدري أحمد سوهاج

44. محمود أحمد فؤاد محمود شمال سيناء

45. محمود يوسف محمد حسن بني سويف

46. محمود ثروت عبد العظيم أحمد شمال سيناء

47. مصطفى أبو اليزيد عبد النبي درويش الغربية

48. مصطفى محمد السيد محمد القليوبية

49. مصطفى سيد مصطفى عبد الوهاب بني سويف

50. مؤمن إبراهيم فهمي مصطفى الدقهلية

51. هلال عبد السلام مطاوع محمد أسيوط

ثالثا : الذين تقدموا لامتحان المستوى الأول لهذا العام وأُقروا على حالهم في العام الماضي ، ومكافأة كل منهم من (2000 جنيه) عند الأداء وعددهم (3) ، وهم:

1. محمد ناصر أحمد أيوب الوادي الجديد

2. مصطفى حسن أحمد جاد بني سويف

3. ضاحي محمد إسماعيل علي المنيا

المجموعة الثانية

أولا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام لأول مرة من الأئمة لهذا العام وصنفوا في المستوى ( أ ) ومكافأة كل منهم من (3000- 5000 جنيه) عند الأداء حسب تقرير مدير المديرية ، وعددهم (25) ، وهم :

1. الرفاعي محمد عباس الحسنين جنوب سيناء

2. مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد المنيا

3. مصطفى عبد الرحمن عبد العال مشعل الغربية

4. محمد أنور عثمان أحمد كفر الشيخ

5. أحمد مهدي مصطفى مهدي المنوفية

6. أحمد عبد الهادي علي محمد الإسماعيلية

7. وليد كامل علي عطية الفقي البحيرة

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8. مصطفى عبد السميع مصطفى خضر أسوان

9. زكريا سهري عبد العزيز يوسف الأقصر

10. عبد الجواد شوقي عبد الجواد حسنين البحيرة

11. محمود يسن عبد الكريم سيد أحمد بني سويف

12. محسن السيد محمد السيد الجيزة

13. مصطفى شعبان مصطفى علي المنيا

14. محمد أحمد خليفة حسن أسيوط

15. أشرف طه عبد القادر محمد بني سويف

16. محمد أحمد عصمت الأحول كفر الشيخ

17. محمد جابر صادق جلبط المنوفية

18. محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح أسوان

19. أحمد سعيد أبو اليزيد أبو زيد المنوفية

20. سمير رمضان حسن أحمد بني سويف

21. أحمد الشربيني الشربيني شلبي دمياط

22. أحمد حامد أبو النجا محمد دمياط

23. حسني السيد أحمد يوسف قنا

24. السعيد السيد عبد الجواد الشربيني كفر الشيخ

25. أحمد عبد العزيز عطية عبد العزيز المنوفية

ثانيا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام لأول مرة من الأئمة لهذا العام وصُنفوا في المستوى ( ب ) ومكافأة كل منهم من (2000 جنيه) عند الأداء وعـددهم (17) ، وهم :

1. محمد علي أبو الوفا جبريل أسوان

2. عمرو محمد سيد أحمد محمد البحيرة

3. محمد دياب عبد الوهاب السيد بني سويف

4. عبد الحميد أحمد محمد حفني أسوان

5. مغربي عبد الوهاب بدري حسين أسوان

6. أحمد محمد أحمد مدني أسوان

7. أحمد يونس أحمد عبد الغني القاهرة

8. أحمد مسعود حسين علي قنا

9. الشحات محمود علي البحيري البحيرة

10. مصطفى عمر محمد عبد الحافظ أسيوط

11. سعودي السيد عبد الوهاب يوسف بني سويف

12. علي محمد إبراهيم إبراهيم الدقهلية

13. ياسين نبيل عبد الله الأمير دمياط

14. هندي محمد إبراهيم صالح الشرقية

15. جلال خميس أبو مسلم خطاب شمال سيناء

16. السيد إبراهيم سعد علي كفر الشيخ

17. محمود محي الدين عبد الفتاح سليم المنوفية

المجموعة الثالثة

أولا : الناجحون في مسابقة المستوى الأول لهذا العام , من خطباء المكافأة وعددهم (4) , ومكافأة كل منهم عند الأداء من (3000-5000 جنيه) ، وهم :

1. محمد فتحي عبد العزيز عبد الفتاح دمياط

2. أمير محمد حامد عوضين الدقهلية

3. أحمد محمد السيد خطاب البحيرة

4. محمد المنشاوي سليمان عيد الغربية

ثانيا : الناجحون في مسابقة المستوى ( ب ) لهذا العام , من خطباء المكافأة وعددهم (8) , ومكافأة كل منهم عند الأداء 2000 جنيه ، وهم :

1. محمود حبيب أحمد عبد الله الشرقية

2. شعبان محمد خميس مصطفى العزيري الغربية

3. أحمد غريب محمد محمد القليوبية

4. إبراهيم عبد الصبور محمد أسيوط

5. جمال عزت شلقامي محمد بني سويف

6. حامد فتوح محمد ندا الغربية

7. حامد محمود حامد عوض كفر الشيخ

8. صلاح علي رزق علي كفر الشيخ

المجموعة الرابعة

أولا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام لأول مرة من غير الأئمة ومقيمي الشعائر وخطباء المكافأة لهذا العام وصُنفوا في المستوى ( أ ) ومكافأة كل منهم من (3000- 5000 جنيه) عند الأداء حسب تقرير مدير المديرية ، وعددهم (3) ، وهم :

1. محمود حمدان محمد غلاب الغربية

2. صبحى حسني أحمد صالح الشرقية

3. محمود محمد أحمد أبو الشدايد الدقهلية

ثانيا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام لأول مرة من غير الأئمة ومقيمي الشعائر وخطباء المكافأة لهذا العام وصُنفوا في المستوى ( ب ) ومكافأة كل منهم (2000 جنيه) عند الأداء حسب تقرير مدير المديرية ، وعددهم (2) ، وهم :

1. محمد صابر حسن حسين القاهرة

2. مصطفى عبد العال محمد عبد العال أسيوط

المجموعة الخامسة

أولا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام لهذا العام 1440هـ – 2019م وصُنفوا في المستوى ( أ ) ومكافأة كل منهم من (3000 – 5000 جنيه) عند الأداء حسب تقرير مدير المديرية ، وعددهم (4) ، وهم :

1. مؤمن إبراهيم فهمي مصطفى الدقهلية إمام وخطيب

2. أحمد دسوقي مكي القاهرة ” “

3. محمد السيد أبو هاشم أحمد الإسماعيلية ” “

4. أحمد إبراهيم محمد بركات دمياط ” “

ثانيا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام لهذا العام 1440هـ – 2019م وصُنفوا في المستوى ( ب ) ومكافأة كل منهم (2000 جنيه) عند الأداء حسب تقرير مدير المديرية ، وعددهم 5 ، وهم :

1. إبراهيم فكري عبد الله الأقصر مفتش

2. سمير محمد صابر سليم دمياط ” “

3. محمد يوسف كمال دمياط إمام

4. محمد رجب السيد عبد الدايم جنوب سيناء ” “

5. عبد الرحمن عبد الله إمام الفيوم ” “

المجموعة السادسة

أولا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام لهذا العام 1440هـ – 2019م وصُنفوا في المستوى ( أ ) ومكافأة كل منهم من (3000 – 5000 جنيه) عند الأداء حسب تقرير مدير المديرية ، وعددهم (4) ، وهم :

1. عمر عبد الناصر يحي البشلاوي - الجيزة - إمام وخطيب

2. أيمن محمد محمود -الإسماعيلية ” ”

3. السيد أحمد السيد المتولي - الدقهلية ” “

4. محمد محمود العدل -السويس “

ثانيا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام لهذا العام وصُنفوا في المستوى ( ب) ومكافأة كل منهم (2000 جنيه) عند الأداء حسب تقرير مدير المديرية ، وعددهم 9 ، وهم :

1. يوسف عبد الهادي حسن الطيب -أسوان إمام وخطيب

2. عبد الله حسن عبد الرحيم -الشرقية

3. عبد النبي فرغلي أبو العلا - أسيوط

4. سالم بيومي سالم - الشرقية ” “

5. محمد رجب على حسانين - بني سويف