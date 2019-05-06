شكرا لقرائتكم خبر عن "اضحك مع أردوغان".. يتهم دول حلف الناتو بدعم الإرهاب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل ذلك يأتي في نفس الوقت الذي فاجئنا فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عصر اليوم بتصريح أشبه "بالنكتة" يتهم فيه دول تنتمي لحلف شمال الأطلسي "ناتو" دون الإفصاح عنها، بأنها تدعم التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وتمدهم بالسلاح.

في مشهد يعيد تدوير الاتهامات من قبل أردوغان لإبعاد الشبهات عن الدور التركي المشبوه في منطقة الشرق الأوسط وعلاقته بالقاعدة وداعش، حيث قال أردوغان في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس شمال الأطلسي الذي عقد اليوم بتركيا "إن الدول الموجودة في حلف شمال الأطلسي تستضيف عناصر من التنظيمات الإرهابية ونحن نحذر تلك الدول من خطورتها".

وبكلمات مهزوزة استكمل أردوغان بأن ما يعلنه نصيحة لأصدقائه الحلفاء، ملوحاً برصد معلومات حول شاحنات وعربات كانت مليئة بالأسلحة قامت بعض الدول الحلفاء لتركيا بتقديمها إلى التنظيمات الارهابية لاستخدمتها ضد تركيا - على حسب قولة -

وأختتم أردوغان: "الجميع يعلم ما هي الدول التي قدمت الدعم لهذة التنظيمات الإرهابية".