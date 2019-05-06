انت الان تتابع وزير التعليم: استلفنا 2 مليار وعايز 11 غيرهم وإلا مش هكمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وزير التعليم طارق شوقي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إن الوزارة طلبت 138 مليار جنيه، بمشروع الموازنة الجديدة، إلا أن وزارة المالية قررت تخصيص 99 مليار جنيه فقط، دون استشارة وزارة التعليم، قائلا خلال مناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة 2019-2020، في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم، "إحنا مش بنفاصل، وأنا محتاج على الأقل 110 مليار جنيه من غير زيادة مرتبات المعلمين"، مضيفا أن نظام التعليم الجديد طبق فى سبتمبر الماضى، ويتضمن مناهج وكتب جديدة وتدريب للمعلمين، إلى جانب افتتاح المدارس اليابانية وتدريب مئات الآلاف من المعلمين، وتكلفة إنشاء الشبكات وشراء التابلت.
وأوصح شوقي، أن العام الماضى شهد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون صرف الزيادة فى الاعتمادات من وزارة المالية، لافتا إلى أنه تم خصم 50% من اعتمادات المديريات، وأكثر من ملياري جنيه من مخصصات هيئة الأبنية التعليمية، لتنفيذ برنامج التطوير، وسط وعود من وزارة المالية بصرف هذه الأموال "ولم يحدث" -بحسب الوزير-. وتابع
وأوصح شوقي، أن العام الماضى شهد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون صرف الزيادة فى الاعتمادات من وزارة المالية، لافتا إلى أنه تم خصم 50% من اعتمادات المديريات، وأكثر من ملياري جنيه من مخصصات هيئة الأبنية التعليمية، لتنفيذ برنامج التطوير، وسط وعود من وزارة المالية بصرف هذه الأموال "ولم يحدث" -بحسب الوزير-.
وتابع الوزير، بإنه "علينا أن نستغل وجود قيادة سياسية مؤمنة تماما بتطوير التعليم، فلو لم نكن كذلك لواجهنا مشكلات مضاعفة، فحاليا وزارة المالية لا تمنحنا مليم واحد إلا بطلوع الروح".
وأضاف أن "كل ما نطلبه نحصل على ما هو أقل منه، وأعداد الطلاب ستضاعف، ووضع المتاهج وتأليفها يكلفنا أموال بالملايين، ولو أردنا للتمويل أن يستمر يجب ان نضخ أموالا".
وشدد شوقي على أن "الـ11 مليار التي طلبناهم، لو لم نحصل عليهم فأنا مش هاكمل، وقد قمنا بضخ التمويل الأجنبي كله لتطوير التعليم، واستلفنا ملياري جنيه من الأبنية التعليمية، بما يوثر على دورها ويفاقم الكثافات".
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