لقاء المحبة الأخوية بين «الأرثوذكسية» و«الكاثوليكية»

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البابا تواضروس والبطريرك إبراهيم إسحق في اجتماع سابق لمجلس كنائس مصر

تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ونظيرتها «القبطية الكاثوليكية»، فعاليات يوم «المحبة الأخوية»، غدا، الثلاثاء، في بيت الآباء الرهبان الجزويت «اليسوعيين» بكينج مريوط في الإسكندرية، بحضور بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا تواضروس الثاني، والأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ويوم المحبة الأخوية، هو لقاء سنوي بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الكاثوليكية، بدأ في مايو عام 2013.

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وشهد يوم 10 مايو 2013، زيارة البابا تواضروس الثاني لبابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، لتهنئته بمناسبة جلوسه على كرسي القديس بطرس في روما، وخلال هذا اللقاء اتفقا على أن يصليا من أجل بعض، وأن يتحدثا تليفونيا كل عام في ذكرى يوم الزيارة. واختار البابا تواضروس زيارة الفاتيكان يوم 10 مايو وهو نفس اليوم الذي زار