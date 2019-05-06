انت الان تتابع مصر تعزي روسيا في ضحايا احتراق طائرة موسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
سامح شكي وزير الخارجية
أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم اللإثنين، عن خالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا حادث احتراق طائرة روسية في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو، مما أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص، وإصابة آخرين، وأكدت الخارجية على التضامُن الكامل لحكومة مصر وشعبها مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية في تلك المحنة، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.. يأتي هذا بعدما أعلن المحققون مقُتل 41 شخصاً على الأقلّ بينهم طفلان إثر الهبوط الاضطراري لطائرة تابعة لشركة "أيروفلوت" الروسيّة واندلاع حريق فيها الأحد.
وأظهرت أشرطة مصوّرة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة تهبط في مطار شيريميتييفو الدولي في موسكو، كما أظهرت أشرطة أخرى ركّاباً يُسارعون إلى النزول منها، بعد اشتعال النيران فيها وتصاعد دخان أسود. وقالت لجنة المحقّقين في بيان إنّه "كان هناك على متن الطائرة 78 شخصاً، بينهم أفراد الطاقم"، مشيرة إلى
وأظهرت أشرطة مصوّرة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة تهبط في مطار شيريميتييفو الدولي في موسكو، كما أظهرت أشرطة أخرى ركّاباً يُسارعون إلى النزول منها، بعد اشتعال النيران فيها وتصاعد دخان أسود.
وقالت لجنة المحقّقين في بيان إنّه "كان هناك على متن الطائرة 78 شخصاً، بينهم أفراد الطاقم"، مشيرة إلى أنّه "وفقاً للمعلومات المحدّثة" التي في حوزة المحقّقين حتى الآن "فقد نجا 37 شخصاً"، بحسب "فرانس 24".
وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى عائلات الضحايا، وفق ما أعلن الناطق باسمه ديمتري بيسكوف.. وقال مصدر لوكالة إنترفاكس إنّ "الطائرة وجّهت نداء استغاثة بعد إقلاعها، لقد حاولت القيام بهبوط اضطراري لكنّها لم تنجح في المرّة الأولى، وفي المرّة الثانية اصطدم هيكلها بالأرض واندلعت فيها النار". (للمزيد)
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