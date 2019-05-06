رحيل هادئ لـ«هاني شكر الله» فى غياب رموز الصحافة

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فى هدوء تام شيع المحبون الكاتب الصحفي والمحلل السياسي البارز هاني شكر الله إلى مثواه الأخير.. وسط غياب تام من رجال الصحافة والإعلام عن جنازة المناضل

وسط حالة من الحزن الشديد والبكاء شيع منذ قليل العشرات من المحبين والأهل جثمان الكاتب الصحفي هاني شكر الله إلى مثواه الأخير، من داخل مسجد الحامدية الشاذلية، بعد أن غيب الموت الكاتب الصحفي الكبير عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وسوف يوارى جثمان شكر الله الثرى بمقابر العائلة بطريق الفيوم. رحيل المحلل السياسي والقامة الصحفية الكبيرة عن عالمنا جاء في هدوء تام كما كانت حياته تتسم بالهدوء الشديد، مخلفًا وراءه إرثا كبيرا من حب الناس، لتظل كتاباته باقية فى ذاكرة الكثيرين.

على الرغم من قضائه حياته في رحاب صاحبة الجلالة مدافعًا عنها وعن قضاياها فإن جنازة شكر الله خلت من رموز المهنة، والوسط الصحفي، الذين تخلفوا عن مشهد توديع الكاتب الصحفي المحنك إلى مثواه الأخير وإلقاء نظرة الوداع عليه. الحضور اقتصر على بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الحاليين والسابقين وعدد من الكتاب الصحفيين،

على الرغم من قضائه حياته في رحاب صاحبة الجلالة مدافعًا عنها وعن قضاياها فإن جنازة شكر الله خلت من رموز المهنة، والوسط الصحفي، الذين تخلفوا عن مشهد توديع الكاتب الصحفي المحنك إلى مثواه الأخير وإلقاء نظرة الوداع عليه. الحضور اقتصر على بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الحاليين والسابقين وعدد من الكتاب الصحفيين، وعلى رأسهم رئيس تحرير جريدة الشروق عماد الدين حسين، وهشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومحمد سعد عبد الحفيظ عضو النقابة، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة السابق ، وإبراهيم منصور رئيس تحرير جريدة التحرير السابق. جاء خبر وفاة الكاتب الصحفي البارز، الذي ترك خلفه إرثا كبيرا من المواقف، ليشكل صدمة لأسرته وأقاربه ومن حوله، ودوَّن الكثير من أصدقائه كلمات تعبر عن مدى حزنهم لفراقه، وكانت أشبه بكلمات رثاء لـ"المعلم الجليل"، حسبما لقبه الكثيرون من المحللين السياسيين والمقربين منه بسبب آرائه ومواقفه وتحليلاته السياسية. (اقرأ أيضا: وفاة الكاتب الصحفي هاني شكر الله عن عمر 69 عاما) Advertisements الحياة المهنية للكاتب الصحفي بدأت عندما شغل منصب رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي، بين الأعوام "1991– 2005"، وكان يكتب في عمود بعنوان "تأملات"، وكان يوجه انتقادات لاذعة للحكومة وسياساتها، حتى صدر قرار إقالته من رئاسة التحرير في يوليو 2005، وفي عام 2009 شغل منصب الرئيس المشارك في تحرير جريدة الشروق اليومية. وفي عام 2010 أطلق شكر الله "الأهرام أون لاين"، وهو موقع إخباري باللغة الإنجليزية لجريدة الأهرام، وشغل فيه منصب رئيس التحرير حتى 2013 وهو العام الذي أُجبر فيه على الاستقالة، حسبما أعلن لاحقًا، وكانت آخر تجاربه الصحفية تأسيس موقع "بالأحمر" ذي التوجه اليساري الصريح، كما شغل منصب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية. وفي 1985 أسس جنبًا إلى جنب مع سعد الدين إبراهيم، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان؛ لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وضمان دقة المعلومات من شهادات ضحايا الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل النظام الحاكم آنذاك، فضلا عن تأسيسه للمركز العربي الإفريقي للأبحاث. (اقرأ أيضا: رحيل الكاتبة الصحفية حنان كمال بعد صراع مع السرطان) كما أسهمت نشأة الراحل، الذي ولد عام 1950، في تكوين ثقافاته وأفكاره، فهو نجل الشاعر المصري الرائد في كتابة قصيدة النثر إبراهيم شكر الله، وكان يعد أحد أبرز الوجوه الصحفية المصرية والمحللين السياسيين. وكانت المحطة الأهم في مسيرة الراحل، حينما أكد في تصريحات له أنه أجبر على الاستقالة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، بسبب مواقفه المناهضة والمعارضة لهم، التي اعتبرتها العديد من الصحف الأجنبية آنذاك بمثابة خطوة تزيد المخاوف. وكانت مواقف شكر الله ثابتة معارضة للسلطة ومناضلة من أجل الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة وحرية الإعلام والتنظيم والعمل السياسي، وعبر عن هذه الأفكار بانتظام في مقالاته في "الأهرام" و"الشروق" و"جارديان" و"فورين بوليسي" و"الدراسات الفلسطينية" وغيرها من الصحف.

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