السيسي يصدق على 7 قوانين خاصة بالحساب الختامي لموازنة عدة هيئات (نص كامل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 7 قوانين، خاصة بالحساب الختامي لموازنة عدة هيئات، وربطه بموازنة السنة المالية 2017/2018.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها 16 مكرر (ف)، 7 قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عددًا من الهيئات عن السنة المالية 2017/2018.
وشمل العدد، قانون رقم 63 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2017/2018.
وشمل العدد، قانون رقم 64 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2017/2018.
وشمل العدد، قانون رقم 65 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2017/2018.
وشمل العدد، قانون رقم 66 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع للسنة المالية 2017/2018.
وشمل العدد، قانون رقم 67 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2017/2018.
وشمل العدد، قانون رقم 68 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2017/2018.
وشمل العدد، قانون رقم 69 لسنة 2019، بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2017/2018.
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