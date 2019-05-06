شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى ضحايا احتراق الطائرة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضحايا حادث احتراق طائرة روسية في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو، ما أسفر عن وفاة العشرات وإصابة آخرين.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لروسيا حكومةً وشعبًا ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب العالم المصائب.