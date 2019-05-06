شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يهنئ السيسي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ودعا المفتي المسلمين جميعًا في مشارق الأرض ومغاربها إلى اغتنام أيام هذا الشهر الفضيل في إصلاح النفس والسلوك، والعمل والبناء، وأن يخلصوا النية لله في كل أعمالهم وطاعتهم عملًا بقول الله تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له).
وتوجه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يجعل هذا الشكر الكريم شهر خير وبركة وأمان وسلام على الأمتين العربية والإسلامية والناس جميعًا.
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