شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 46 ألف قرص «كيبتاجون» بميناء سفاجا: «كانت مخبأة داخل أكياس لب وسوداني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب أحمد مدير عام الجمرك بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بميناء سفاجا، الإثنين، من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

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ففي أثناء إنهاء إجراءات الجمركية للركاب المسافرين لميناء ضبا السعودي على العبارة القاهرة بإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمود أبودوح الجلالى تم الاشتباه في الراكب ي. م. ا مصرى الجنسية.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته الشخصية فتبين وجود 46400 قرص من أقراص الكبتاجون المخدرة مخبأة داخل أكياس «لب وسوداني» وزن الكيس 8 كيلو جرام، وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 18 مليون و550 ألف جنيه.

قرر مجدي عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.