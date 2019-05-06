شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد موقع الهبوط الأرضي في «ميدان الرماية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الإثنين، منطقة الهبوط الأرضي، الذي حدث على مساحة 5 متر وبعمق 1 متر بعد ميدان الرماية باتجاه طريق الفيوم قبل البوابة الأولى لحدائق الأهرام، نتيجة تسريب مياه من محبس 1000 ملي متر داخل غرفة لخط 1000ملي متر.

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وأكد محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة جهزت تحويلة مرورية بمنطقة الأعمال لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله تجنباً لحدوث أي تكدسات مرورية، مشيرًا إلى أن التحويلة المرورية هي الدخول يمينا قبل منطقة الأعمال للطريق البطيء لمسافة 150 متر وذلك بعد رفع كفاءته وتمهيده كبديل للطريق الأصلي ثم العودة للطريق الأصلي بعد تجاوز منطقة الأعمال، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل وقامت بنشر الخدمات المرورية وتعزيزها لتحقيق السيولة المرورية بمنطقة الأعمال.

كما أشار «راشد» إلى أن حي الهرم قام بتركيب أعمدة الإنارة للتحويلات المرورية الجديدة المؤقتة.

رافق المحافظ خلال تفقده موقع الأعمال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب مكاوي رئيس حي الهرم.